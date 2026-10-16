360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Псковском лесничестве в Ступине подготовили почву под новые лесные культуры

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    В Псковском участковом лесничестве Ступинского филиала «Мособллес» завершили подготовку почвы под будущие лесные культуры. Об этом сообщили в пресс-службе Ступинского филиала «Мособллеса».

    Работы выполнили в рамках государственного задания. Специалисты подготовили пять участков общей площадью 3,53 гектара.

    Деленки полностью очистили от порубочных остатков, а древесину вывезли — это снижает риск распространения вредителей и пожаров. С помощью специализированной техники нарезали борозды, каждую проверили на соответствие установленным стандартам.

    «Подготовка почвы — важный этап, от которого зависит приживаемость, сохранность и рост лесных культур, особенно в первые годы. Это трудоемкий процесс, направленный на улучшение физических свойств почвы, регулирование водного и теплового режимов, обеспечение оптимального уровня минерального питания и защиту от негативного воздействия сорной растительности», — отметила старший участковый лесничий Ступинского филиала «Мособллеса» Лариса Струкова.

    Посадка деревьев запланирована на следующий год.

    Читайте также

    Фестиваль русской набойки прошел в Павловском Посаде

    Оборудование для гемодиализа поступило в больницу в Ленинском округе

    Свыше 3,3 тысячи жительниц Лыткарина прошли маммографию с начала года

    Студенты таможенной академии сдали нормы ГТО в Люберцах

    Подмосковный терапевт Котова напомнила о роли ЭКГ в профилактике болезней сердца

    Бот «Парковый гид Подмосковья» запустили в регионе

    Пешеходная экскурсия для школьников прошла в Наро‑Фоминске

    Больницы Подмосковья получили 23 передвижных аппарата для рентгена с января

    Подмосковные ученые создадут электронный модуль для супертелескопа

    TMarshalkina.

    Встреча фронтовых волонтеров прошла в Раменском округе

    Минэнергетики Подмосковья и «ЭнергоИнновация» подписали соглашение

    Свыше 600 нарушителей правил парковки оштрафовали в Подмосковье с начала октября