В Псковском лесничестве в Ступине подготовили почву под новые лесные культуры

В Псковском участковом лесничестве Ступинского филиала «Мособллес» завершили подготовку почвы под будущие лесные культуры. Об этом сообщили в пресс-службе Ступинского филиала «Мособллеса».

Работы выполнили в рамках государственного задания. Специалисты подготовили пять участков общей площадью 3,53 гектара.

Деленки полностью очистили от порубочных остатков, а древесину вывезли — это снижает риск распространения вредителей и пожаров. С помощью специализированной техники нарезали борозды, каждую проверили на соответствие установленным стандартам.

«Подготовка почвы — важный этап, от которого зависит приживаемость, сохранность и рост лесных культур, особенно в первые годы. Это трудоемкий процесс, направленный на улучшение физических свойств почвы, регулирование водного и теплового режимов, обеспечение оптимального уровня минерального питания и защиту от негативного воздействия сорной растительности», — отметила старший участковый лесничий Ступинского филиала «Мособллеса» Лариса Струкова.

Посадка деревьев запланирована на следующий год.