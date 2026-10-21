Школу в селе Большом Алексеевском отремонтируют к 1 сентября 2027 года

В селе Большое Алексеевское городского округа Ступино продолжается капитальный ремонт Большеалексеевской средней школы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

Подрядчик наполовину завершил демонтажные работы и в скором времени приступит к отделочным. Работы идут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета Московской области.

В школе площадью 2 727,7 квадратных метра обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы коснутся всех внутренних помещений, включая спортивный зал и пищеблок.

Кроме того, благоустроят прилегающую территорию, установят новую мебель и оборудование. Завершить ремонт планируется к 1 сентября 2027 года.