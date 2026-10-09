Студенты вузов пройдут практику на предприятии в Подольске

Студенты профильных вузов получили редкую возможность — практиковаться на реальном проектировании для атомной отрасли на базе ОКБ «Гидропресс». Сегодня это ведущий разработчик реакторных установок, чьи технологические решения успешно внедрены на десятках АЭС в России и за рубежом.

Такое шефство стало примером прямой передачи уникального научного опыта новому поколению специалистов. Начинающие инженеры могут поработать на современных цифровых комплексах и провести сложнейшие компьютерные расчеты. Такое сотрудничество позволяет начинающим специалистам сделать уверенный первый шаг в карьере, а крупным российским предприятиям — заблаговременно подготовить надежную смену.

Госкорпорация «Росатом» активно расширяет подобные программы, открывая базовые кафедры в вузах, выплачивая именные стипендии и приглашая студентов на стажировки с последующим официальным трудоустройством.