Новое оборудование поступило в Наро-Фоминский перинатальный центр

В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных Наро-Фоминского перинатального центра по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д. 30, появилось высокотехнологичное медицинское оборудование. Оснащение поступило при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ключевым приобретением стал аппарат для искусственной вентиляции легких для новорожденных, способный обеспечить максимально бережную и эффективную респираторную поддержку. Он позволяет точно настраивать параметры дыхания и адаптируется к индивидуальным потребностям каждого ребенка. Кроме того, отделение получило инкубатор, фетальный монитор и аппараты ультразвуковой диагностики экспертного класса.

«Новое оснащение — это не просто техника, это гарантия того, что мы сможем обеспечивать высочайшие стандарты медицинской помощи нашему самому хрупкому контингенту пациентов. Эти современные системы значительно повышают уровень комфорта для наших маленьких пациентов, минимизируя стресс и дискомфорт в период их пребывания в отделении», — отметила главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.

Она добавила, что приобретенное оборудование открывает новые горизонты в оказании специализированной помощи. Аппараты ИВЛ особенно важны для новорожденных с дыхательной недостаточностью, недоношенных детей, а также малышей, перенесших тяжелые заболевания или операции.

Для записи на прием следует обратиться по телефону Единого центра системы родовспоможения Московской области: 8 800 550 30 03. В Московской области активно реализуются федеральный проект «Охрана материнства и детства» и национальный проект «Семья», благодаря которым строятся новые родовспомогательные учреждения и оснащаются необходимым оборудованием уже работающие медицинские организации.