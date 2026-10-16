Фестиваль по следж-хоккею прошел в Красногорске

В Красногорске состоялся фестиваль специального хоккея «Алиса в Зазеркалье», объединивший команды из разных регионов. На лед вышли более ста спортсменов с синдромом Дауна, расстройствами аутистического спектра, ментальными нарушениями и проблемами опорно-двигательного аппарата.

В мероприятии приняли участие команды из Красногорска, Москвы, Щербинки и Нижнего Новгорода. Для каждого спортсмена выход на лед стал не только спортивным событием, но и личной победой над собой. Фестиваль открыл знакомый каждому звук — стук клюшек по льду.

«Моя цель, конечно, была, чтобы у него появились друзья, чтобы он научился слушать, чтобы получилось групповое поведение», — поделилась Ольга Соколова, мать участника команды «Энергия-Зенит» из Красногорска.

В рамках фестиваля была официально представлена новая команда — «Энергия-Зенит». Теперь еще больше ребят с особенностями развития смогут осуществить мечту — выйти на лед.