Фестиваль по следж-хоккею прошел в Красногорске
В Красногорске состоялся фестиваль специального хоккея «Алиса в Зазеркалье», объединивший команды из разных регионов. На лед вышли более ста спортсменов с синдромом Дауна, расстройствами аутистического спектра, ментальными нарушениями и проблемами опорно-двигательного аппарата.
В мероприятии приняли участие команды из Красногорска, Москвы, Щербинки и Нижнего Новгорода. Для каждого спортсмена выход на лед стал не только спортивным событием, но и личной победой над собой. Фестиваль открыл знакомый каждому звук — стук клюшек по льду.
«Моя цель, конечно, была, чтобы у него появились друзья, чтобы он научился слушать, чтобы получилось групповое поведение», — поделилась Ольга Соколова, мать участника команды «Энергия-Зенит» из Красногорска.
В рамках фестиваля была официально представлена новая команда — «Энергия-Зенит». Теперь еще больше ребят с особенностями развития смогут осуществить мечту — выйти на лед.
«Все занятия у нас на Арене проходят бесплатно. Огромная благодарность Главе городского округа Красногорск за то, что он нас поддерживает, нам помогает», — отметила советник Главы городского округа Красногорск Вера Иванова.
Развитие адаптивного хоккея в Красногорске является результатом системной работы. Итог фестиваля особенный: победителя нет, потому что победили все. Атмосфера праздника стала самым ценным, что унесли с собой и спортсмены, и зрители.