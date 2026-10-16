360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Спортсмены из Подмосковья завоевали два бронзовых медалей в первый день чемпионата России по дзюдо

    Фото: Федерация дзюдо России

    Спортсмены из Московской области завоевали две бронзовые медали в первый день чемпионата России по дзюдо среди мужчин и женщин. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Бронзу в весовой категории до 60 кг взял Александр Плеханов из Подольска (СШОР по единоборствам). Он провел шесть схваток, в утешительных поединках победил Кан-Демира Суге-Маадыра из Республики Тыва и Семена Курташова из Иркутской области, а в схватке за бронзу одержал победу над Никитой Анисимовым из Москвы.

    Бронзовую медаль в категории до 66 кг завоевал Эмиль Раджабханов из Химок (СШОР по единоборствам). Он провел пять схваток, в полуфинале уступил будущему чемпиону Исмаилу Мисирову из Краснодарского края, а в схватке за бронзу победил Мирзоюсуфа Гафурова из Санкт-Петербурга.

    В чемпионате России принимают участие 35 спортсменов из Московской области — 23 мужчины и 12 женщин. Турнир является одним из ключевых отборочных этапов в состав сборной команды России на следующий сезон.

    Чемпионат России по дзюдо впервые проходит на Ставрополье и собрал 483 спортсмена практически со 55 регионов страны. Соревнования проходят в личном зачете, а в заключительный день состоится командный турнир. Турнир проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

    Чемпионат проходит с 14 по 18 октября в Минераловодском городском округе Ставропольского края.

    Лучших сотрудников сельхозпредприятий наградили в Подольске

    Мособлдума: в Подмосковье работают порядка 55 тысяч педагогов

    Учитель с учениками на уроке в Центре образования № 23 в поселке Обухово Богородского округа после капитального ремонта

    Итоги финального этапа конкурса режиссеров молодежного театра подвели в Пушкино

    Депутат Госдумы провел встречу с журналистами в Серпухове

    Почти 3,8 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с начала года

    Шашист из Щелкова Илясов выиграл чемпионат России в Сочи

    Входную группу спортшколы «Орбита» отремонтируют в Люберцах

    Художников Подмосковья наградили на выставке в Солнечногорске

    Около 20 многоквартирных домов отремонтировали в Коломне в 2026 году

    Больницу в микрорайоне Ольгино в Балашихе построили наполовину

    Лаборатория химпредприятия в Воскресенске прошла проверку Росаккредитации

    Жители Подмосковья закрыли более 300 тысяч больничных через «Макс» с января