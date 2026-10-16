Спортсмены из Подмосковья завоевали два бронзовых медалей в первый день чемпионата России по дзюдо

Спортсмены из Московской области завоевали две бронзовые медали в первый день чемпионата России по дзюдо среди мужчин и женщин. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Бронзу в весовой категории до 60 кг взял Александр Плеханов из Подольска (СШОР по единоборствам). Он провел шесть схваток, в утешительных поединках победил Кан-Демира Суге-Маадыра из Республики Тыва и Семена Курташова из Иркутской области, а в схватке за бронзу одержал победу над Никитой Анисимовым из Москвы.

Бронзовую медаль в категории до 66 кг завоевал Эмиль Раджабханов из Химок (СШОР по единоборствам). Он провел пять схваток, в полуфинале уступил будущему чемпиону Исмаилу Мисирову из Краснодарского края, а в схватке за бронзу победил Мирзоюсуфа Гафурова из Санкт-Петербурга.

В чемпионате России принимают участие 35 спортсменов из Московской области — 23 мужчины и 12 женщин. Турнир является одним из ключевых отборочных этапов в состав сборной команды России на следующий сезон.

Чемпионат России по дзюдо впервые проходит на Ставрополье и собрал 483 спортсмена практически со 55 регионов страны. Соревнования проходят в личном зачете, а в заключительный день состоится командный турнир. Турнир проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Чемпионат проходит с 14 по 18 октября в Минераловодском городском округе Ставропольского края.