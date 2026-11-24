Фото: Борис Кустодиев. «Свадебный пир». 1917. © Вятский художественный музей имени В.М. и А. М. Васнецовых / Государственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим"

Музей «Новый Иерусалим» в Истре 17 декабря откроет крупнейшую выставку за всю свою историю — «Азбука шедевра 2.0. География искусства большой страны». Экспозиция объединит около 200 произведений из собраний 38 российских музеев и познакомит посетителей с художественным наследием более 30 регионов страны, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На выставке представят работы Ивана Айвазовского, Виктора Васнецова, Василия Кандинского, Архипа Куинджи, Бориса Кустодиева, Валентина Серова, Василия Сурикова, Кузьмы Петрова-Водкина, Наталии Гончаровой и других мастеров.

Новый проект продолжит выставку «Азбука шедевра», проходившую в музее в 2021–2022 годах.

«Спустя пять лет мы решили продолжить проект, выпустить вторую часть. „Азбука шедевра 2.0“ делает фокус на рассказе о художественном ландшафте нашей страны и его уникальных проявлениях, но строится так же преимущественно на основе нестоличных собраний, объединяя в „Новом Иерусалиме“ работы почти сотни художников из музеев трех десятков российских регионов», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В основу экспозиции легли 33 буквы алфавита. Каждый раздел расскажет о том, как природа, история, национальные традиции и культурная среда разных уголков страны повлияли на творчество художников. География проекта простирается от Астрахани до Владивостока, от Новой Земли до Дагестана.