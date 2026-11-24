Около 200 картин представят на выставке «Азбука шедевра 2.0» в Истре
Музей «Новый Иерусалим» в Истре 17 декабря откроет крупнейшую выставку за всю свою историю — «Азбука шедевра 2.0. География искусства большой страны». Экспозиция объединит около 200 произведений из собраний 38 российских музеев и познакомит посетителей с художественным наследием более 30 регионов страны, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
На выставке представят работы Ивана Айвазовского, Виктора Васнецова, Василия Кандинского, Архипа Куинджи, Бориса Кустодиева, Валентина Серова, Василия Сурикова, Кузьмы Петрова-Водкина, Наталии Гончаровой и других мастеров.
Новый проект продолжит выставку «Азбука шедевра», проходившую в музее в 2021–2022 годах.
«Спустя пять лет мы решили продолжить проект, выпустить вторую часть. „Азбука шедевра 2.0“ делает фокус на рассказе о художественном ландшафте нашей страны и его уникальных проявлениях, но строится так же преимущественно на основе нестоличных собраний, объединяя в „Новом Иерусалиме“ работы почти сотни художников из музеев трех десятков российских регионов», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
В основу экспозиции легли 33 буквы алфавита. Каждый раздел расскажет о том, как природа, история, национальные традиции и культурная среда разных уголков страны повлияли на творчество художников. География проекта простирается от Астрахани до Владивостока, от Новой Земли до Дагестана.
«„Азбука шедевра 2.0“ предлагает новый ракурс восприятия живописи — произведений, сотворенных в природном ландшафте, под влиянием конкретного места. В экспозиции представлены как хорошо известные всей стране мастера, так и художники, чьи имена прежде звучали главным образом в родных регионах. Собранные вместе, эти произведения образуют многоголосую панораму отечественного искусства. Выставка призвана раскрыть богатство музейных коллекций и, хочется верить, вдохновит профессиональное сообщество на новые исследования и проекты», — рассказала генеральный директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.
Посетители узнают о путешествии Кандинского к коми-зырянам, влиянии вятской природы на творчество Васнецова, познакомятся с башкирским неореализмом, якутским натюрмортом и другими региональными художественными явлениями.
Работая над проектом, мы сами открывали новые для себя связи и пересечения, и теперь хотим поделиться этим со зрителем. Мне представляется, что, путешествуя от раздела к разделу, мы как будто переносимся сквозь тысячи километров с теплого юга на льдины Ледовитого океана, из заволжских степей на берега Енисея или к подножью Кавказских гор и так далее.
Ксения Новохатько
куратор выставки
Экспозиция займет более двух тысяч квадратных метров. Пространство оформят с помощью модульных конструкций, напоминающих ландшафт, а дополнят его звуковые и сценографические инсталляции.
Эта выставка — наша попытка исследовать психогеографический ландшафт, взаимодействие человека и пространства. Главная черта любого ландшафта — его изменчивость, поэтому знакомые по первой «Азбуке шедевра» формы — буквы и кубики — тоже начинают меняться.
Елена Папченко
куратор выставки
Произведения для проекта предоставили Государственный Русский музей, музеи-заповедники «Петергоф» и «Павловск», Серпуховский историко-художественный музей и другие культурные учреждения страны.
Специально к открытию подготовят экскурсии, лекции, интерактивные занятия, семейные мастер-классы, аудиогид и музыкальную программу с участием исполнителей из разных регионов России. Также планируется выпуск выставочного альбома и сувенирной продукции.
Выставка продлится до 30 мая 2027 года. Приобрести билеты можно на сайте музея.