Подмосковные приставы напомнили о подаче жалобы на незаконное взыскание долгов

Жители Подмосковья могут пожаловаться в Федеральную службу судебных приставов на неправомерные действия банков, микрофинансовых и коллекторских организаций при взыскании просроченной задолженности. Обратиться в ведомство можно через портал «Госуслуги», направив письменное заявление в ГУФССП России по Московской области или записавшись на прием через интернет-приемную на официальном сайте управления .

Перед подачей жалобы рекомендуется собрать доказательства нарушения. Это могут быть аудио- и видеозаписи, фотографии сообщений, детализация телефонных звонков и другие материалы. В обращении необходимо указать дату и время произошедшего, сведения о кредитных обязательствах, название организации, данные сотрудников или других лиц, которые связывались с должником, а также свои контактные данные.

Взыскивать просроченные долги могут банки, микрофинансовые организации и профессиональные коллекторские компании, однако их полномочия различаются.

МФО вправе требовать возврата задолженности по собственным микрозаймам. Банки могут взыскивать долги по выданным ими кредитам, а также привлекать другие организации, в том числе МФО, для оказания услуг по возврату задолженности.

Профессиональные коллекторские компании могут действовать от имени кредитора — банка или МФО. Кроме того, они вправе самостоятельно предъявлять требования по долгам, которые приобрели у банков и других лиц.