Интерес к медицине у Мехти Имановича появился еще в детстве: его мама — врач акушер-гинеколог и специалист ультразвуковой диагностики. Наблюдая за ее работой, он постепенно пришел к решению связать свою жизнь с медициной.

Он окончил Российский университет медицины, ординатуру по онкологии в НМИЦ имени Блохина, затем прошел ординатуру по общей хирургии и профессиональную переподготовку по ультразвуковой диагностике.

В Одинцовской областной больнице врач занимается диагностикой и лечением новообразований молочной железы, выполняет трепан-биопсии и пункции, проводит органосохраняющие операции и радикальные резекции. Также специалист применяет методику биопсии сторожевого лимфатического узла радиоизотопным методом, работает с доброкачественными и злокачественными новообразованиями женских органов.