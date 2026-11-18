В музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока в усадьбе Боблово под Клином 28 ноября пройдет интерактивная программа «Чаепитие по-Менделеевски». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Участники отправятся на экскурсию, где им расскажут о повседневной жизни и привычках Менделеева вне научной лаборатории. Интерактив познакомит с традициями русского чаепития того времени, любимыми сортами чая и угощениями, которые подавали в семье Менделеевых.

Завершится встреча чаепитием с рогаликами по традициям семьи Менделеевых. Начало программы в 16:00, возрастное ограничение 6+.

По данным министерства, Дмитрий Иванович Менделеев ценил семейные традиции и дружеские посиделки за самоваром, а также славился особым отношением к чаю.

Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника.