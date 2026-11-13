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    Автоинспекторы провели акцию по безопасности перевозки детей в Чехове

    Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

    В муниципальном округе Чехов в рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Засветись» сотрудники Госавтоинспекции совместно с активистами отряда ЮИД провели профилактическое мероприятие. Площадкой для акции стала школа, где для перевозки детей задействовано наибольшее количество школьных автобусов.

    Для младших школьников организовали обучающие занятия на территории учреждения. Полицейские и ЮИДовцы разобрали с ребятами типичные дорожные ситуации, которые могут привести к происшествиям, и дали рекомендации по безопасному поведению на дороге в осенне-зимний период. Особое внимание уделили важности использования световозвращающих элементов по пути в школу и домой. Отдельный блок мероприятия посвятили безопасности пассажиров.

    Автоинспекторы также напомнили родителям, которые приехали забирать детей после занятий, о правилах безопасной перевозки юных пассажиров, рассказали об административной ответственности за нарушения ПДД и дали рекомендации по выбору детских удерживающих устройств.

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