Автоинспекторы провели акцию по безопасности перевозки детей в Чехове

В муниципальном округе Чехов в рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Засветись» сотрудники Госавтоинспекции совместно с активистами отряда ЮИД провели профилактическое мероприятие. Площадкой для акции стала школа, где для перевозки детей задействовано наибольшее количество школьных автобусов.

Для младших школьников организовали обучающие занятия на территории учреждения. Полицейские и ЮИДовцы разобрали с ребятами типичные дорожные ситуации, которые могут привести к происшествиям, и дали рекомендации по безопасному поведению на дороге в осенне-зимний период. Особое внимание уделили важности использования световозвращающих элементов по пути в школу и домой. Отдельный блок мероприятия посвятили безопасности пассажиров.

Автоинспекторы также напомнили родителям, которые приехали забирать детей после занятий, о правилах безопасной перевозки юных пассажиров, рассказали об административной ответственности за нарушения ПДД и дали рекомендации по выбору детских удерживающих устройств.