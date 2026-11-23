В Московской области появилась охранная зона памятника природы областного значения «Торфяное болото Озерское». Об этом сообщило Министерство экологии и природопользования Московской области.

Территория расположена в округе Шаховская, площадь охранной зоны — 46,99 гектара.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, дополнительная защита нужна из-за антропогенного воздействия, в том числе заездов на автомобилях вне существующих дорог и неконтролируемой рекреации. «В самом памятнике природы и в его окрестностях существуют уникальные и уязвимые экосистемы — природный комплекс древнеозерной котловины, несколько видов смешанных лесов», — сказал он.

На территории памятника зафиксированы охраняемые виды. Среди них пальчатокоренник балтийский, или длиннолистный, занесенный в Красные книги России и Московской области, а также занесенные в Красную книгу Московской области птицы: шилохвость, белый аист, дербник и луговой лунь.