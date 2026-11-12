Пожилого мужчину с редкой болезнью Форестье спасли в больнице в Истре

Нейрохирурги Истринской больницы прооперировали пожилого мужчину с редкой болезнью Форестье, из-за которой он практически не мог глотать твердую пищу. Врачи удалили костные разрастания, сдавливавшие пищевод и трахею, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Причину жалоб установили после обследования и компьютерной томографии. Выяснилось, что из-за отложения солей кальция в связках позвоночника у пациента образовались крупные костные наросты. Они мешали не только приему пищи, но и нормальному дыханию.

Операцию пришлось отложить из-за сопутствующих заболеваний мужчины. Нарушение сердечного ритма и прием препаратов, снижающих свертываемость крови, увеличивали риск кровотечения.

«Однако после необходимой подготовки мы провели плановую операцию и удалили все костные разрастания, восстановив нормальную анатомию шейного отдела позвоночника. Без операции болезнь продолжала бы прогрессировать. Костные разрастания увеличивались бы, постепенно лишая пациента возможности проглатывать даже жидкую пищу. Кроме того, дальнейшее сдавление трахеи могло привести к затруднению дыхания», — рассказал врач-нейрохирург Николай Карпов.

После хирургического вмешательства мужчина смог самостоятельно вставать и принимать пищу. Контрольное обследование подтвердило полное устранение сдавления пищевода и трахеи.

Пациента выписали домой, дальнейшее наблюдение он будет проходить амбулаторно.