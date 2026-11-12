Капремонт детского сада «Ягодка» в Воскресенске завершат в 2027 году

В детском саду № 23 «Ягодка» в Воскресенске продолжается капитальный ремонт. Строители приступили к нему 1 октября, завершить работы планируют в III квартале 2027 года.

В ремонтных работах задействованы 20 человек.

«На объекте выполняются демонтажные работы: отбивка штукатурки, керамической плитки со стен и пола, демонтаж основания пола — стяжки», — рассказал производитель работ компании-подрядчика «Артстрой» Александр.

Также, по его словам, здесь ведется демонтаж старой электропроводки. На объекте производится вывоз строительного мусора.

«Демонтажные работы выполнены примерно на 80%», — добавил представитель подрядчика.

На следующей неделе рабочие, согласно плану, приступят к монтажным работам: освещение, разводка кабелей и так далее. Также они будут отмывать стены от штукатурки и устанавливать маяки.

Помимо этого, в ближайших планах — замена окон. Их начнут устанавливать после окончания штукатурных работ.

На объекте сегодня задействованы 20 человек.