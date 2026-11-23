Работы по установке нового мемориального объекта — камня из Орши весом 7,5 тонны — завершили в парке «Ривьера». Торжественное открытие монумента состоится 27 ноября в рамках масштабного марафона «330 лет Беларусь — Россия — Морское братство — нерушимо!».

В 2016 году в Можайск из Белоруссии привезли Большой Адмиралтейский якорь. Установленный возле Москвы-реки в парке «Ривьера», он положил начало будущему пантеону флотской памяти. Якорь как сакральный символ надежды и спасения стал основой для формирования мемориального пространства, посвященного подвигам моряков. Теперь новый «Камень памяти» из Орши дополнит эту композицию, символизируя нерушимую дружбу народов России и Белоруссии.

На поверхности камня установлены якорь, символ военно-морского флота России Андреевский флаг и цифра «330», отсылающая к юбилею флота. Ниже укреплена памятная табличка с надписью «330 лет. Россия — Беларусь. Морское братство — нерушимо!» и датой «27.11.2026». Объект установили сотрудники парка «Ривьера».

Открытие монумента станет кульминацией трехдневного марафона, который пройдет по маршруту Минск — Орша — Можайск. В церемонии примут участие делегации из Минска, Витебска, Орши, Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара и Геленджика. В этот же день в Можайске состоится премьера документального фильма о морской пехоте России «Мы — там, где нужны Родине!».