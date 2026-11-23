В Подмосковье совершенствуют систему капремонта многоквартирных домов. Для планового обновления жилого фонда в регионе формируют трехлетние краткосрочные планы, а сроки работ определяют в соответствии с региональной программой.

В этом году в систему внесли несколько изменений. Договоры с подрядчиками теперь заключают на срок до одного года. Кроме того, выполнять капитальный ремонт смогут муниципальные управляющие компании, которые вошли в реестр квалифицированных подрядных организаций.

«Все это делаем для того, чтобы выполнить свою главную цель — сократить сроки работ и минимизировать расторжения договоров», — отметил министр ЖКХ Кирилл Григорьев.

Если срок ремонта дома по региональной программе приходится на 2029–2031 годы, а состояние здания или его отдельных конструкций требует проведения работ, собственники могут инициировать включение объекта в соответствующий краткосрочный план.

Для этого необходимо провести общее собрание жильцов. Решение о капитальном ремонте должно поддержать не менее двух третей собственников.

Затем администрация округа подготовит муниципальный краткосрочный план с учетом решения собрания и сведений управляющих организаций. Документ направят в Министерство ЖКХ. На его основе сформируют региональный трехлетний план, который утвердит правительство Подмосковья.