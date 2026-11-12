Кровлю Салтыковской гимназии отремонтировали в рекордные сроки в Балашихе

Ливни и снегопады этой осенью перестали быть угрозой для Салтыковской гимназии в городском округе Балашиха. В ее втором корпусе, где обучаются почти 500 детей и работают 28 педагогов, обновили кровлю.

Ремонт выполнили в рекордно короткие сроки: стройбригада зашла на объект в начале августа и управилась всего за месяц.

«Само учреждение было открыто в 2000 году, и ремонтов текущих не производилось, за исключением косметических ремонтов рекреации и учебных кабинетов. За несколько лет крыша обветшала, и мы испытывали очень большие трудности с протечками не только в зимний период, во время оттепели, но и в летнее время. Мы довольны качеством и скоростью работ и надеемся, что теперь с новой кровлей проблемы с протечками уйдут в далекое прошлое», — рассказала директор гимназии Антонина Максимова.

Заняться проблемной крышей было решено в июне, когда родители гимназистов вместе с педагогами подняли этот вопрос на круглом столе, посвященном образованию. Текущий ремонт выполнили по новой Народной программе «Единой России». Всего жители округа внесли в нее свыше 40 тысяч предложений, около шести процентов из них касаются развития образования.

«Летом был круглый стол: собрались родители, педагоги, и был наказ от родителей, чтобы заменить кровлю. К 1 сентября уже ученики приступили к учебе, и сегодня мы проверили — кровля в хорошем состоянии», — отметил депутат Московской областной думы Андрей Лазарев.

Салтыковская гимназия — одно из старейших учебных заведений Балашихи. Ее первый корпус возвели еще в 1909 году. В структуру учреждения входят три школы и два детских сада.