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    Кровлю Салтыковской гимназии отремонтировали в рекордные сроки в Балашихе

    Фото: пресс-служба администрации городского округа Балашиха

    Ливни и снегопады этой осенью перестали быть угрозой для Салтыковской гимназии в городском округе Балашиха. В ее втором корпусе, где обучаются почти 500 детей и работают 28 педагогов, обновили кровлю.

    Ремонт выполнили в рекордно короткие сроки: стройбригада зашла на объект в начале августа и управилась всего за месяц.

    «Само учреждение было открыто в 2000 году, и ремонтов текущих не производилось, за исключением косметических ремонтов рекреации и учебных кабинетов. За несколько лет крыша обветшала, и мы испытывали очень большие трудности с протечками не только в зимний период, во время оттепели, но и в летнее время. Мы довольны качеством и скоростью работ и надеемся, что теперь с новой кровлей проблемы с протечками уйдут в далекое прошлое», — рассказала директор гимназии Антонина Максимова.

    Заняться проблемной крышей было решено в июне, когда родители гимназистов вместе с педагогами подняли этот вопрос на круглом столе, посвященном образованию. Текущий ремонт выполнили по новой Народной программе «Единой России». Всего жители округа внесли в нее свыше 40 тысяч предложений, около шести процентов из них касаются развития образования.

    «Летом был круглый стол: собрались родители, педагоги, и был наказ от родителей, чтобы заменить кровлю. К 1 сентября уже ученики приступили к учебе, и сегодня мы проверили — кровля в хорошем состоянии», — отметил депутат Московской областной думы Андрей Лазарев.

    Салтыковская гимназия — одно из старейших учебных заведений Балашихи. Ее первый корпус возвели еще в 1909 году. В структуру учреждения входят три школы и два детских сада.

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