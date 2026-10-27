Музей «Горки Ленинские» присоединится к акции «Ночь искусств» 4 ноября

Музей-заповедник «Горки Ленинские» 4 ноября присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

В программу войдут создание авторских изразцов и большой карты России в технике коллажа, знакомство с шедеврами неорусского стиля, роспись в технике десяти народных промыслов, соревнование по языкознанию, кинопоказ и уроки советской школы. Акция пройдет с 11:00 до 20:00.

«В единстве культур — сила народа. Надо понимать, что сила народа рождается не в словах, а в том, как мы чувствуем и понимаем друг друга. Через искренность, творчество, тепло. Искусство объединяет там, где порой не хватает слов», — рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

В этот день состоится премьера двух музейных интерактивных программ: «Краски родной страны», где представят картины о единстве народов и красоте родной земли, и «Фактурный код» — новая программа, посвященная неорусскому стилю. Гости смогут создать пейзаж на спиле дерева или произведение в неорусском стиле в технике печатной графики.

Мастер-класс «В ритме русского узора» в Детском центре «Лампа» познакомит участников с особенностями стилей народных художественных промыслов России. Гости распишут сувенирный магнит в технике одного из десяти популярных художественных промыслов и научатся отличать владимирскую роспись от хохломской, а донские казачьи промыслы от вологодских северных.

В музее крестьянского быта состоится музейная программа «Кладезь премудрости», посвященная русскому языку. В ее рамках пройдут языковые старты и соревнование фразеологизмов.

Кураторская экскурсия по выставке «Новый человек» поможет проследить эволюцию создания и развития новой системы образования и воспитания в первые годы в Советской России и познакомит с идеями Н. К. Крупской и А. В. Луначарского.

Любителей исторического кино в киноконцертном зале Научно-культурного центра «Музей В. И. Ленина» ждет художественный фильм 1939 года «Минин и Пожарский» — шедевр Всеволода Пудовкина с Борисом Ливановым и Александром Хановым в главных ролях. Музыку к фильму написал композитор Юрий Шапорин.

Вход на все мероприятия, кроме музейной программы «Фактурный код», бесплатный по предварительной регистрации.