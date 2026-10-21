Новую малоинвазивную операцию на легких начали проводить в Королеве

В Королевской больнице начали применять малоинвазивный метод удаления опухолей легких — однопортовую торакоскопию. Операции проводят через разрез длиной всего три сантиметра под видеоконтролем. Технология позволяет уменьшить повреждение тканей и сократить период восстановления после вмешательства, рассказали в региональном Минздраве.

Ранее для удаления новообразований легких хирургам приходилось делать разрезы длиной от 15 до 20 сантиметров. Такие операции сопровождались более выраженной травматизацией тканей, сильной болью и длительной реабилитацией.

При однопортовой торакоскопии врач выполняет необходимые манипуляции через один небольшой доступ, наблюдая за ходом операции на экране монитора. Метод применяют для удаления опухолей разного размера. Он помогает снизить болевые ощущения после вмешательства и ускорить возвращение пациентов к привычной жизни.

Как отметил заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения Королевской больницы Умар Батиев, развитие торакальной хирургии позволяет оказывать специализированную помощь пациентам с опухолями легких непосредственно в Королеве, без необходимости обращаться в крупные федеральные медицинские центры.

Кроме того, 31 октября в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области можно будет бесплатно пройти онкологические скрининги.