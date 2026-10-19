Памятное мероприятие к 100-летию Героя СССР прошло в Солнечногорске

В гимназии № 6 имени дважды Героя Советского Союза Драгунского 16 октября прошло памятное мероприятие, приуроченное к 100-летию со дня рождения Сергея Петровича Долгих. Почетный гражданин Солнечногорска, ветеран Вооруженных сил и многолетний руководитель военно-патриотического клуба юных десантников «Выстреловец» посвятил значительную часть жизни воспитанию подрастающего поколения.

После окончания военной карьеры офицер воздушно-десантных войск с 1970-х годов занимался патриотической работой с молодежью. Клуб «Выстреловец» он возглавлял 33 года, подготовив за это время более 1750 будущих защитников Отечества.

Подготовкой торжественного вечера занимались управление образования, Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска и Военно-спортивный центр «Виктория». Почетными гостями стали дочь Сергея Долгих Ирина Сергеевна, выпускники клуба и ветераны специальной военной операции. Также мероприятие посетили первый заместитель главы округа Виталий Тушинов, депутат Московской областной Думы Александр Зарубин, депутат Совета депутатов Лариса Борисова, советник главы муниципалитета Виктория Куракова, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Воробьев и руководитель военно-патриотического объединения «Виктория» Дмитрий Колтунов.

В течение вечера присутствующие вспоминали жизненный путь Сергея Петровича. «Мы будем помнить этого человека не просто за то, что он хороший воин, защитник Отечества, десантник, офицер, но мы его помним за то, что он никогда не сдавался. Он верил и вкладывался в молодое поколение: научил несколько тысяч человек быть крепкими, сильными, как сталь, иметь свой стержень внутри, который держит и не позволяет согнуться, сдаться», — сказал Дмитрий Воробьев.

Центральным событием стало присвоение военно-патриотическому объединению «Молодой десант» имени Сергея Петровича Долгих. Воспитанники и наставники Военно-спортивного центра «Виктория» официально продолжили его дело. Еще одним значимым моментом вечера стала передача памятной печати Сергея Долгих. Его дочь Ирина Сергеевна вручила ее руководителю центра Дмитрию Колтунову.