Судьбоносный союз с США и крах Зеленского. Астролог дал прогноз для России

Очередной разлад между Украиной и США не стал сюрпризом для астрологов. Они заранее знали о дизельной сделке, сокращении украинского снабжения и предстоящих американо-российско-китайских переговорах. То же касается других мировых событий. Что произойдет в зоне СВО в ближайшее время, когда случится третья фаза эскалации на Ближнем Востоке и кто виноват в погромах во Франции — в материале 360.ru.

Отвергнутый «отцами» Зеленский В середине октября Плутон завершил ретроградный период и развернулся в директное движение. Астролог Павел Андреев на шоу «Политика космоса» назвал это тяжелым периодом, который сильно ударил по президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Фото: РИА «Новости»

«Так как Солнце в девятом доме, он связан с неизвестными отцами за границей. Это главная его сила — возможность быть таким оператором и дипломатом между банкирами с их капиталами и украинскими землями с их ресурсами, ну и функции напакостить нам. Вот ему Плутон под дых вломил по полной программе», — сказал астролог. Перепалка в Овальном кабинете в феврале 2025 года теперь выглядит, по мнению Андреева, как «взбучка уровня лайт» на фоне нынешней ситуации, сложившейся после высказываний украинского лидера о дизельной сделке и ударов по российским НПЗ.

Для президента США Дональда Трампа задета, попрана самая важная на свете штука — это его «Я». Ну и тут он будет мстить, он этого не забудет. Павел Андреев Астролог

По мнению астролога, попытки Зеленского сгладить ситуацию не принесут успеха. Трамп не примет извинений, переданных через спецпосланника США Стивена Уиткоффа на встрече в Осло. В Белом доме к украинскому лидеру относятся к презрением и отвращением. «Дальше будет развиваться эта линия в ту же степь и глубже. Так, чтобы американские элиты, [глава SpaceX Илон] Маск, Трамп, [вице-президент США Джей Ди] Вэнс, прибежали и сказали „Владимир Александрович, вы наш новый Черчилль“, такого больше с 99% вероятности не будет», — сказал он. Ситуация на Украине в 2026/27 годах Годовой прогноз по такому астрологическому методу, как соляр, показал Андрееву, что «майданный Уран» в натальной карте Украины постепенно распаковывается. Об этом свидетельствуют призывы сменить руководство, пришедшие от второй силы, предположительно контрэлиты, Ватикана или здравой части американского дипстейта.

Фото: РИА «Новости»

«Приведет это к устранению Зеленского — первая гипотеза, к майдану — вторая. Но они могут вместе сработать», — сказал астролог. Крупная вспышка произойдет в конце ноября. Астролог предположил, что она связана с коррупционными расследованиями НАБУ. Отношения России и США Трамп и президент России Владимир Путин сумели перезагрузить двусторонние отношения. Причем достигнутые ими договоренности, по мнению Андреева, не ограничились дизельной сделкой. «Договоренность, судя по тому, что мы видим в 12-м доме у Трампа, она гораздо шире, чем дизель или какие-то иные внешние проявления», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

Карта президента США показала астрологу, что, вероятно, он взял на себя обязательства заменить Зеленского, отключить Starlink, обезоружить нацистский киевский режим. Трампу противостоят американские либерал-глобалисты, но пока ситуация развивается в нужном ему направлении. В дальнейшем дизельная сделка будет развиваться. Андреев заявил, что под этим названием произойдет более масштабная мировая кооперация. Победа евроскептиков на выборах во Франции Предыдущий прогноз Андреева по испытаниям во Франции сбылся, там прошла серия погромов. Причем актором, судя по расположению планет, стали силы за пределами страны. Уран управляет 12-м домом, отвечающим за дипстейт и закулисье.

Фото: РИА «Новости»

«Даже если смотреть на официальную картинку, сейчас по весне побеждает [на выборах] кандидат или тот, или тот, но они все евроскептики. То есть, получается, глобалисты теряют власть при любом раскладе, если только не устроить их французскую бучу. Видимо, они этим и занимаются», — сказал он. В карте Франции астролог не увидел сценария, при котором взбунтовавшиеся успокоятся, разойдутся по домам, и жизнь вернется в прежнее русло. Звезды указывают на то, что Пятая республика движется к очень глубокому кризису, из которого конструктивного выхода нет. Итоги выборов в США Трамп на промежуточных выборах в конгресс потеряет контроль над нижней палатой с вероятностью 90%, верхней — 30%. Однако существенной угрозы власти республиканца астролог не увидел, не стоит опасаться импичмента в ближайшее время. Хотя в целом президенту США приходится тяжело, возможны проблемы со здоровьем.

Фото: РИА «Новости»

«Такого количества злобы, ярости, энергии, напряжения у Трампа не было как минимум 12 лет, сейчас даже с отягощением», — сказал он. В США сильно упадет уровень жизни населения. Инфляция, просевший рынок недвижимости, безработица и другие экономические проблемы дадут о себе знать. Андреев заявил, что пузырь должен был начать лопаться еще в октябре, но до сих пор Америке удается держаться. Прогноз астролога по СВО Ситуация в Европе, по мнению Андреева, не скажется на Украине так сильно, как хотелось бы. Снабжение вооружениями стопорится по причинам, связанным не с выборами и беспорядками, а с коррупцией.

Воруют они, как перед Помпеями. <…> Сколько-то они беспилотников напечатают, но точно меньше, чем принято на бумаге. Павел Андреев Астролог

Черная Луна, по прогнозу астролога, указывает на большое количество провокаций ЦИПсО в ближайшее время. Существуют также риски со стороны северных соседей России. Андреев сообщил, что в зоне СВО продолжатся интенсивные боевые действия. Звезды указывают на продвижение и начало крупных военных операций.

Фото: РИА «Новости»

«Планета Сатурн, которая продолжает по октябрьской еще инерции утюжить семидомный Марс, предполагает, что активно воюет наша армия, но и не менее активно воюет дипломатией, и во многом мы добиваемся результата», — отметил он. В целом украинская точка напряженности, по оценкам астролога, затухает. Это видно по всем метрикам. Ситуация на Ближнем Востоке «Прогноз у меня дальний, на третью фазу эскалации. <…> Эта фаза финальная, последняя. Устоит ли режим аятоллы, это на 99% — да», — сказал он. Дубай и Саудовская Аравия, по прогнозу астролога, понесут ущерб. Но астрологически неясно, какого именно масштаба.

Фото: РИА «Новости»

«Горячая фаза ноябрь–декабрь — увидим нечто», — предупредил астролог. Новый миропорядок Трехсторонняя встреча Путина, Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина с вероятностью около 95% состоится, несмотря на противодействие глобалистов. Астролог заявил, что это предначертано судьбой. «Три силы центральных, которые этот мир держат и складывают — Россия, Китай, Америка. Им суждено встретиться, рок таков, естественный ход событий», — добавил он. На это указывают треугольник Нептун, Плутон, Уран, которые сейчас стоят на небе и излагают новую архитектуру мира. Уходит гегемон США, британская архитектура по картах 40-х годов ломается и трансформируется.