НАБУ и САП пришли с обысками к главе Нацбанка Украины

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины во вторник начали обыски у главы Национального банка страны Андрея Пышного. Об этом сообщило издание «Украинская правда» .

Причину следственных мероприятий источник не назвал, информация уточняется.

Пышный возглавил Национальный банк Украины в октябре 2022 года. На этом посту он сменил Кирилла Шевченко, руководившего финансовым регулятором с 2020 года. Шевченко объявил об отставке, сославшись на состояние здоровья.

В пресс-службе НАБУ подтвердили обыски в помещении Национального банка Украины и по месту жительства одного из сотрудников. В агентстве подчеркнули, что никого пока не задерживали и обвинения не предъявляли.

«Остальные детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования», — подчеркнули в НАБУ.

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