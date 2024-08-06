Украинские спецслужбы пытались посеять панику в Курской области

Украинские спецслужбы пытаются посеять панику в Курской области. Жителям Курчатова и Курчатовского района начали поступать звонки якобы от российских властей с предупреждением о «захвате» местной атомной станции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

«На самом деле обзвон ведут сотрудники ЦИПсО. Это информация ничем не обоснована. Просим жителей не поддаваться на информационные провокации!» — заявили власти.

Курская АЭС сейчас работает в штатном режиме. Радиационный фон на станции и в районе ее расположения не превышает нормы.

Утром 6 августа около 300 боевиков ВСУ пытались прорваться в Курскую область на танках и боевых машинах. Военные бомбили жилые дома и машины. Несколько человек пострадали, одна женщина погибла.

В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении.

Политолог Сергей Марков предположил, что целью атаки было «закошмарить жителей» и доказать, будто украинская армия наступает. Украину предупредили об ответе на попытку прорыва.