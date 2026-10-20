Во Франции мародеры начали продавать украденные во время беспорядков товары

BFMTV: во Франции после протестов мародеры в Сети продают награбленное

Во Франции на онлайн-платформах появились объявления о продаже товаров, которые могли украсть во время массовых протестов, переросших в беспорядки с поджогами и грабежами магазинов. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на французскую платформу Vinted.

«На прошедших выходных наша команда приступила к выявлению и удалению объявлений, которые могут касаться похищенного имущества, и мы также усилили контроль за подозрительными объявлениями», — сообщили в компании.

Во Франции прошли массовые демонстрации, в которых участвовали более полумиллиона человек. По оценке организаторов протестов, численность митингующих составила 800 тысяч.

Люди протестовали против сокращения госрасходов, проблем в социальной сфере и роста стоимости жизни. Мирные шествия сопровождались погромами. Протестующие грабили магазины в Париже, Лионе, Бордо, Марселе и Лиможе.