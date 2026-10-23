Сегодня 15:30 Скрытое станет явным. Гороскоп на ноябрь-2026 для всех знаков зодиака Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru Эксклюзив

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Последний осенний месяц этого года будет запоминающимся: все скрытое станет явным, глубина накала эмоций и страстей выйдет на поверхность, а прошлое и будущее одновременно поставят вопрос выбора. Что ждет представителей знаков зодиака в ноябре, выяснил «360.ru».

Общая характеристика ноября 2026 года Ноябрь связан с трансформацией сознания, преодолением финансовых трудностей, раскрытием тайн и внутренних ресурсов. Энергия Скорпиона поможет избавиться от страхов и укрепить веру в себя, рассказала «360.ru» астролог и астропсихолог Любовь Калиновская.

Главным астрологическим событием первой половины ноября станет период ретроградных Венеры и Меркурия, когда прошлое будет возвращать в воспоминания, события и люди — напоминать о себе, а чувства и мысли — находиться в тумане переживаний. Но новолуние в Скорпионе 9 ноября поможет восстановить внутренние силы.

Венера и Меркурий, переходящие в директное движение 13 ноября, снимут напряжение в чувствах и разлад в отношениях, поездки будут даваться легче, транспорт наладит свою работу, многое начнет проясняться, общение станет легче, эмоции — чище, а решения — осознаннее. Особенно благоприятно это время для переговоров, примирений и подписания документов. Марс в Деве напомнит о важности здоровья и повседневного порядка. Это время, когда стоит пересмотреть режим дня, обратить внимание на психологическое состояние. Уран в трине с Плутоном 29 ноября поспособствует прогрессу в сфере технологий и онлайн-сервисов. Полнолуние 24 ноября в Близнецах станет отличным временем для перемещений, общения, образования. Этот период принесет оживление в коммуникациях, контактах, рост интереса к путешествиям, образованию и обмену идеями.

Фото: Медиасток.рф

Гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь-2026 Овен Ноябрь может побудить Овнов пересмотреть свои финансовые обязательства, траты и доходы. Возможно, придется погасить долги, пересмотреть некоторые взаимоотношения, сосредоточиться на цифрах.

Возможна работа с конфиденциальной информацией. В этом деле Овен должен проявить максимальную осторожность, беречь эти данные.

Во второй половине ноября будут эмоциональные разговоры, пересмотр степени доверия к людям, личной жизни и ожиданиям. Может возникнуть старый спор или возобновится связь из прошлого. Астролог посоветовала представителям знака избегать импульсивных реакций и давать себе время, чтобы разобраться в ситуации, прежде чем принимать решение. Телец Для Тельцов партнерские отношения и любые соглашения могут стать важными сферами в ноябре — их придется пересмотреть. Профессиональное сотрудничество потребует более четкого распределения обязанностей, а существующий контракт может нуждаться в обновлении. Калиновская порекомендовала изменить взгляд на сроки и ожидания от него. «В отношениях возникнут обсуждения обязательств, общения и долгосрочных планов. Возможно, придется вернуться к прошлому недопониманию, что даст обеим сторонам возможность объяснить свою точку зрения. Не нужно ожидать, что партнер поймет ваши чувства: их придется высказать более четко. А еще нужно уделить внимание финансовым обязательствам», — отметила астропсихолог.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

Близнецы В ноябре Близнецам лучше проверять любую входящую информацию. Стоит избегать ненужных сплетен, тщательно следить за своими словами и тем, что говорят другие. Не исключены срывы встреч и поездок.

Лучше оставить более реалистичный график и не брать на себя дополнительную работу, не пересмотрев уже существующие обязательства. В ноябре представители знака почувствуют себя некомфортно, будет перенапряжение.

Возможны частые опоздания к Близнецам и самих представителей знака на встречи с другими людьми. Повседневные обязанности могут забрать все свободное время, что повлияет на отношения с близкими. Вероятны недоразумения, если сообщения отправляются в спешке, а незавершенные задачи потребуют доработки. Калиновская посоветовала планировать дела в ноябре очень четко, чтобы избежать ошибок и разочарований. Рак Раки вернутся к творческим проектам и личным целям или решениям, касающимся их детей и семейных обязанностей. Придется принимать серьезные решения касаемо их проживания или обучения. Идеи, которые ранее откладывались, повторно возникнут в ноябре. Калиновская порекомендовала взвесить ценность этих проектов, чтобы не тратить время и деньги впустую. Романтические отношения побудят к размышлениям об эмоциональных потребностях и ожиданиях. «Если кто-то из вашего прошлого возобновит общение, уделите время этому человеку, чтобы понять, действительно ли связь изменилась или просто стала привычной», — подытожила астролог.

Фото: Медиасток.рф

Лев В ноябре Львам нужно проверять всю информацию, касающуюся имущества, документов, избегать поспешных решений по крупным бытовым расходам, выделить время для важных разговоров с семьей по поводу бюджета. «Львам потребуется пересмотреть вопросы, касающиеся места проживания, распределения долей в имуществе, баланса между личной и профессиональной жизнью. Если рабочий план противоречит семейным обязательствам, придется пересмотреть расписание», — отметила Калиновская. Во время разговоров с семьей могут всплыть старые проблемы, и в такие моменты Львам важно выслушать другую сторону, а не обижаться из-за кажущегося отсутствия поддержки. Спокойная дискуссия поможет наладить отношения. Также в последний осенний месяц следует уделить время здоровью: возможны острые ОРВИ или недомогания. Дева Марс в ноябре будет в знаке Девы, что создаст его представителям острые ситуации: споры или разногласия с другими людьми, где Девы буду напористыми. Тем не менее ноябрь станет отличным временем для улучшение физического состояния и энергетического подъема. Следует больше заниматься спортом и здоровьем. Возможны срывы планов — например, касательно учебы или поездок. Будут ситуации, где понадобится переоформить документ. Отношения с соседями, родственниками, друзьями и партнерами будут более результативными. Калиновская посоветовала не вдаваться в детали и не быть скрупулезным в общении. Следует сдерживать напор, следить за языком, который может быть слишком острым в ноябре, из-за чего велика вероятность ранить близких высказываниями.

Фото: Медиасток.рф

Весы Весам нужно избегать импульсивных поступков, покупок, тщательно проверять платежные реквизиты и держать обещания. Прежде чем соглашаться на финансовые договоренности, лучше убедиться, что все условия прозрачны и честны. «Также Весы могут задуматься о своих привычках, расходах, доходах, личных приоритетах. Лучше пересмотреть подписки, убрать ненужные платежи и финансовые обязательства и убедиться, что они по-прежнему соответствуют потребностям. Также стоит еще раз пересмотреть условия переговоров, связанных с работой, и договоренности в отношениях», — отметила Калиновская. С партнером возможны разговоры о гармонии, спокойствии, опасениях и чувствах. При этом не стоит ожидать, что вторая половина поймет Весов — придется потратить время, чтобы все объяснить. Скорпион Скорпионам придется достаточно непросто в ноябре, потому что Меркурий и Венера будут ретроградить в их знаке зодиака. Поэтому в этот период как никогда важно контролировать эмоции и думать, прежде чем что-то говорить. Калиновская посоветовала защищать свою конфиденциальную информацию, проверять любые предположения. Не стоит рассматривать совпадения как скрытые знаки судьбы. Возможно, придется пересмотреть личные планы, привычки и решения, принятые в октябре. Старая идея может вернуться с новой перспективой, но перед ее реализацией может потребоваться дополнительная доработка.

Лучше относиться ко всему более вдумчиво и серьезно, контролировать свои эмоции, желание резко все поменять, особенно имидж и стиль. Можно начать это делать во второй половине ноября, если к этому времени желание не пройдет.

Ноябрь заставит вернуться к неразрешенным вопросам и переосмыслить значение доверия в отношениях.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

Стрелец Ноябрь может замедлить Стрельцов, заставит пересмотреть планы, которые представители знака долго разрабатывали за кулисами. Конфиденциальные работы, информация, незавершенные исследования или личные проблемы могут потребовать дополнительного внимания. Лучше дать себе время подумать, прежде чем объявлять о новом направлении движения и планах.

В ноябре нужно подумать и замедлиться. Лучше всего отдохнуть. Также можно пересмотреть контакты, вернуться к тем людям, с которыми ранее делали бизнес, наладить с ними отношения.

Калиновская посоветовала избегать обмена конфиденциальной информацией, не обдумав последствия. Также ноябрь станет отличным временем для завершения всего недоделанного. Козерог Козероги пересмотрят деловые и дружеские отношения, профессиональные связи, групповые проекты и долгосрочные замыслы. В первой половине месяца планы могут сорваться, а обязанности в рабочей команде придется перераспределить. Контакт из прошлого может дать полезную информацию. Калиновская порекомендовала использовать старые связи. Прежде чем полагаться на человека, лучше перепроверить его слова. Если всплывет старый спор, его придется прояснить, сменив взаимные обвинения на рациональный разбор полетов. Козерогам следует быть внимательными к групповым сообщениям, деталям встреч и общим планам с другими людьми.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru