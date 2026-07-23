Нумеролог Зак рассказал, как день рождения определяет характер человека

Нумеролог и астролог Борис Зак рассказал, какие черты характера, по его мнению, связаны с днем рождения. Он выделил альтруистов, лидеров, ораторов и людей с хорошим вкусом, сообщает Москва 24 .

Зак заметил, что день месяца в дате рождения может указывать на черты характера.

По его словам, рожденные 9, 18 и 27-го считаются альтруистами. Они стремятся помогать другим и сильнее раскрываются в деятельности, связанной с поддержкой людей, особенно если цель масштабная.

Зак также отнес рожденных 5, 14 и 23-го к тем, кто лучше проявляет себя в инновационных сферах. Рожденные 4, 13, 22 и 31-го, по его мнению, сильны в работе, где нужны структура, планирование и поэтапная реализация.

«Рожденные 6, 15 и 24-го обладают развитым чувством вкуса. Если необходимо подготовить помещение к важному событию, навести красоту, то они справятся с этим лучше всего. А отмечающие свой день 3, 12, 21 и 30-го считаются прекрасными ораторами», — отметил эксперт.

Он добавил, что рожденные 8, 17 и 26-го лучше других управляют чужими ресурсами, а люди, появившиеся на свет 1, 10, 19 и 28-го, склонны к лидерству и чаще первыми пробуют новое.