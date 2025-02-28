Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал лютой выволочкой для президента Украины Владимира Зеленского скандал, который произошел во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Своим мнением политик поделился в Telegram-канале .

«Трамп впервые сказал кокаиновому клоуну правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной. А неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника», — написал Медведев.

Он назвал итог встречи Зеленского и Трампа полезным и призвал окончательно остановить военную помощь «нацистской машине».

Публичная перепалка произошла в ходе переговоров между Зеленским и Трампом в Белом доме. Стороны начали спорить в ходе обсуждения вопросов о гарантиях безопасности при прекращении огня с Украиной.

Позже Трамп посоветовал гражданам США посмотреть его перепалку с Зеленским. По его словам, это будет полезно. Также глава Белого дома сделал вывод, что украинский лидер не готов к мирному урегулированию конфликта с Россией.