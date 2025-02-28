Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал лютой выволочкой для президента Украины Владимира Зеленского скандал, который произошел во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Своим мнением политик поделился в Telegram-канале.
«Трамп впервые сказал кокаиновому клоуну правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной. А неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника», — написал Медведев.
Он назвал итог встречи Зеленского и Трампа полезным и призвал окончательно остановить военную помощь «нацистской машине».
Позже Трамп посоветовал гражданам США посмотреть его перепалку с Зеленским. По его словам, это будет полезно. Также глава Белого дома сделал вывод, что украинский лидер не готов к мирному урегулированию конфликта с Россией.
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