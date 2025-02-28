«Боже, храни нас». Истерическое поведение Зеленского в Белом доме шокировало украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский полетел в США без плана действий и попытался устроить «шоу на весь мир» в Белом доме. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Зеленский поехал без плана действий, как мы все увидели. Его единственная ставка — эмоциональное давление на собеседника. Он также попытался устроить шоу на весь мир», — отметил он.

Парламентарий добавил, что Зеленский потерял связь с реальностью, поэтому Киев теперь рискует потерять поддержку США.

Дубинский не выдержал и взмолился Богу, попросив его хранить Украину.

Пользователи в комментариях к публикации нардепа возмутились, отметив, что дипломаты и первые лица государства так никогда не общались даже во время боевых действий.

Один из комментаторов иронично отметил, что поведение Зеленского в Белом доме стало «новым словом в дипломатии», а другой предложил ему выдать «политическую премию Дарвина».

Ранее предприниматель Илон Маск жестко высказался о хамском поведении украинского лидера на встрече с Трампом, заявив, что Зеленский уничтожил себя в глазах американцев.