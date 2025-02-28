Зеленский поругался с Трампом на переговорах

Трамп и Зеленский устроили перепалку на переговорах в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп устроили перепалку во время встречи в Белом доме. Спор возник, когда речь зашла о перспективах мирного урегулирования конфликта.

Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе. Американский лидер заявил, что действия главы киевского режима подвергли риску жизни миллионов людей и грозят эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Зеленский стал категорически отвергать возможность урегулирования конфликта с Россией. После этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в США четко понимают ситуацию. В ответ Зеленский указал ему, что тот не был на Украине, поэтому не может знать весь масштаб проблем.

Тогда вице-президент попросил украинского лидера сдерживать свои эмоции и уважать страну, оказывающую значительную военную помощь.

Трамп ранее заявил Зеленскому, что у Украины сейчас большие проблемы в конфликте с Россией. По его словам, республика сама себя загнала «в не очень хорошее положение».