Будет полезно. Трамп призвал американцев посмотреть его спор с Зеленским

Президент Дональд Трамп заявил, что гражданам США будет полезно посмотреть его перепалку с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
«Я думаю, что американскому народу будет полезно увидеть, что происходит, это важно» — сказал Трамп.
Встреча Зеленского и Трампа состоялась 28 февраля в Вашингтоне. В какой-то момент они вступили в перепалку и начали перебивать друг друга.Острой темой для спора между президентами США и Украины стали перспективы мирного урегулирования конфликта.
После этого Трамп заявил, что Зеленский не готов к мирному урегулированию конфликта с Россией. Он обвинил его в безответственности, которая подвергла риску жизни миллионов людей. При таких условиях будет очень трудно вести переговоры, добавил политик.
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