Маск одной жесткой фразой оценил поведение Зеленского в Белом доме
Маск: Зеленский на встрече с Трампом уничтожил себя в глазах американцев
Президент Украины Владимир Зеленский своим хамским поведением на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом уничтожил себя в глазах американцев. Об этом предприниматель Илон Маск написал в соцсети X.
«Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа», — написал Маск.
Так бизнесмен отреагировал на публичную перепалку украинского лидера с Трампом в Овальном кабинете. Зеленский некорректно себя вел, постоянно перебивал американского президента и пытался спорить.
По мнению Трампа, в подобные условиях Киеву и Вашингтону будет крайне трудно вести переговоры. Американский лидер также считает, что Зеленский не готов к мирному урегулированию конфликта с Россией и, кроме того, проявил неуважение к США.
Ранее Трамп отметил, что гражданам США будет полезно посмотреть на его перепалку с главой киевского режима, увидеть, что именно происходит.