Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру

Президент Украины Владимир Зеленский не готов к мирному урегулированию конфликта с Россией. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

«Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. <…> Удивительно, что выходит через эмоции, и я определил, что президент Зеленский не готов к миру <…>. Он проявил неуважение к США», — отметил он.

Трамп заявил, что украинский лидер еще может пообщаться с ним, но только когда будет действительно готов к миру.

Зеленский поругался с Трампом во время встречи в Белом доме. Он не сдержал эмоций, когда началось обсуждение перспектив мирного урегулирования конфликта. Американский президент обвинил его в безответственном подходе, что подвергло риску жизни миллионов людей.

После публичной перепалки Трамп заявил, что при таких условиях будет очень трудно вести переговоры. В итоге Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени.