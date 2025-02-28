Зеленский покинул Белый дом после перепалки с Трампом. Сделка сорвана

Зеленский покинул Белый дом, сделка по металлам между США и Украиной отменена

Президент Украины Владимир Зеленский из-за перепалки с американским лидером Дональдом Трампом покинул Белый дом раньше запланированного окончания встречи. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Зеленский покидает Белый дом раньше после напряженной встречи с Трампом», — уточнило агентство.

Журналистка телеканала CNN Кэйтлин Коллинз написала в соцсети X, что пресс-конференцию Трампа и Зеленского после их перепалки в Овальном кабинете отменили.

По информации украинских СМИ, подписание соглашения о ресурсах между США и Украиной также отложили.

Ранее глава киевского режима поругался с американским коллегой, когда они обсуждали перспективы мирного урегулирования украинского конфликта. Трамп обвинил Зеленского в безответственных действиях, которые грозят эскалацией и переходом конфликта до уровня третьей мировой войны.

По словам журналистки Коллинз, во время гневной перепалки Зеленского с Трампом посол Украины в США Оксана Маркарова схватилась за голову от такого позора.