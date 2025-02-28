Зеленский прибыл на переговоры с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Глава Белого дома встретил его лично.

«Он приоделся», — этой фразой Трамп приветствовал своего украинского коллегу.

Цель визита Зеленского — подписание сделки о совместной добыче ископаемых и полезных ресурсов с США в качестве компенсации за вложенные Вашингтоном средства на военную помощь Украине.

«Мы подпишем соглашение по минералам сегодня», — анонсировал результат встречи глава Белого дома.

По мнению Трампа, это будет «очень справедливое соглашение» и большое обязательство с американской стороны.

Он добавил, что США и Украина достигнут «большого соглашения», а Киев «больше не вернется к войне». Американский президент добавил, что стороны достаточно близко к договоренности по урегулированию на Украине.

В свою очередь, Зеленский заявил, что приехал уточнить, на что готов Трамп.

«Я понимаю, на что готова Европа. Я хочу спросить президента Трампа, на что готовы США», — сказал он.

О визите украинского лидера в Вашингтон стало известно 26 февраля. Трамп заявил, что Зеленский прибудет в США для подписания соглашения по природным ресурсам.