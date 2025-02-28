Посол Украины схватилась за голову, когда Трамп накричал на Зеленского

Посол Украины в США Оксана Маркарова схватилась за голову, когда президент Владимир Зеленский пытался переспорить американского лидера Дональда Трампа на встрече в Белом доме. О реакции украинского дипломата сообщила в соцсети X американская журналистка Кейтлан Коллинз.

Она назвала замечательным то, что произошло в Овальном кабинете. Разговор, который начался с вопросов о гарантиях безопасности при прекращении огня с Украиной, превратилось в гневную перепалку между Трампом, его вице-президентом Джей Ди Вэнсом и Зеленским.

Коллинз добавила, что глава Белого дома в ярости обратился к украинскому лидеру.

«„Мы дали вам возможность быть крутым парнем… Либо вы заключаете сделку, либо мы выходим. У вас нет карт“. Украинский посол схватился за голову в этот момент», — написала журналистка.

Ранее Трамп заявил Зеленскому, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, причем с такое тяжелое положение Киев загнал себя сам.