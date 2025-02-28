Спасти жизни и сэкономить. Трамп объяснил, чем выгоден мир на Украине
Трамп заявил, что мир на Украине сэкономит много денег, но жизни дороже
Президент США Дональд Трамп признался, что выступает за остановку конфликта на Украине, чтобы спасти жизни и сэкономить деньги. Об этом он заявил на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.
«Я делаю это, чтобы спасать жизни… Во-вторых, чтобы сэкономить много денег, но я считаю это гораздо менее важным», — сказал американский президент.
Глава Белого дома также выразил сожаление из-за вовлечения США в конфликт на Украине. Он уточнил, что чувствует за это личную ответственность.
Когда президент Украины прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом, американский лидер встретил его лично фразой «Он приоделся». Глава американской администрации выразил надежду, что Зеленский «больше не вернется к войне».
Главная цель нынешнего визита президента Украины — подписание сделки о совместной добыче ископаемых и полезных ресурсов с США в качестве компенсации за вложенные Вашингтоном средства на военную помощь республике.