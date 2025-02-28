Пора прекращать. Трамп отказался давать Зеленскому много вооружений

Трамп заявил Зеленскому, что пора прекратить конфликт с Россией

США рассчитывают на прекращение украинского конфликта, поэтому не намерены направлять в страну много оружия. Президент Дональд Трамп сказал об этом на переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Мы не ждем с нетерпением отправки большого количества вооружений. Мы с нетерпением ждем окончания конфликта, чтобы мы смогли заниматься другими вещами», — подчеркнул он.

Россия, по словам Трампа, тоже надеется остановить конфликт. Американский президент отказался вставать на чью-либо сторону. Он заявил, что находится посередине между Россией и Украиной, а также сожалеет о вовлечении своей страны в их противостояние.

Зеленский отказался от прекращения огня. Сделки Украины с США по редкоземельным металлам, по его мнению, тоже недостаточно.

Переговоры президентов США и Украины начались в Белом доме вечером 28 февраля. До встречи с Трампом Зеленский пообщался с американскими конгрессменами.