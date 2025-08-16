Авиация, лимузин и аплодисменты. Как встретили Путина на Аляске

Исторические переговоры между президентами России и США стартовали на Аляске. Владимира Путина приняли тепло, как почетного гостя, несмотря на прошлые заявления о российской угрозе. С чего началась встреча века — в материале 360.ru.

Встреча Путина и Трампа на Аляске По местному времени в США было утро, поэтому для американского президента Дональда Трампа день начался с поездки в Анкоридж. Путин же успел поработать — перед вылетом в США он посетил Магадан. Четыре часа в небе президент провел за подготовкой к переговорам — изучил материалы и сменил галстук с синего на бордовый, почти как у американского президента.

Фото: Wu Xiaoling/XinHua / www.globallookpress.com

Air Force One приземлился на авиабазе Элмендорф-Ричардсон первым. К этому времени на взлетной полосе расстелили красную ковровую дорожку, перед небольшой синей сценой с надписью ALASKA 2025 выстроились четыре истребителя-невидимки F-22. Когда российский самолет прибыл, президенты одновременно вышли, пожали друг другу руки и обменялись парой фраз. Авиапарад на Аляске Над головами собравшихся пронеслись истребители. В авиапараде в честь почетных гостей принял участие бомбардировщик B2 — первый современный серийный тяжелый самолет со схемой «летающее крыло».

Пока лидеры фотографировались, журналисты уличили минуту для вопросов. Но ни Трамп, ни Путин отвечать не стали. В какой-то момент президент России указал на ухо, имея ввиду плохую слышимость. Затем уже сами президенты нашли время поговорить тет-а-тет. Трамп сопроводил Путина в автомобиль под названием «Зверь» (The Beast). Это модернизированный бронированный Cadillac первого лица.

Фото: РИА «Новости»

Они разговаривали без переводчика по-английски, так как президент России хорошо владеет этим языком. Затем лимузин подъехал к месту переговоров в формате «три на три». Теплое рукопожатие Путина и Трампа За первыми минутами визита на Аляску следил весь мир, фотография рукопожатия президентов уже появилась на обложках изданий La Stampa, Corriere della Sera, The Washington Post и The Times. Журналисты обратили внимание на то, что Трамп поприветствовал Путина гораздо теплее, чем президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, а к месту переговоров они добрались не по отдельности, а на президентском лимузине.

Фото: РИА «Новости» 1/2 Фото: CNP/AdMedia/CNP/AdMedia / www.globallookpress.com 2/2

«С подобным обращением будет тяжело смириться», — заявил один из европейских дипломатов. По графику, обнародованному СМИ, переговоры продлятся несколько часов. Трамп планировал вылететь из Анкориджа в 21:45 (04:45 субботы по московскому времени).