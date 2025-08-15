Раскрыты графики встречи Путина и Трампа на Аляске

Reuters опубликовало график Трампа перед встречей с Путиным на Аляске

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже начнется в 11:00 по местному времени (22:00 по московскому). Об этом со ссылкой на Белый дом сообщило агентство Reuters .

Судя по опубликованному администрацией президента США графику, в 06:00 (13:00) начнется сбор журналистов, которые сопроводят Трампа в поездке.

Выезд из администрации США запланирован на 06:45 (13:45), чтобы к 11:00 (22:00) начать переговоры с Путиным. Обратно в Вашингтон Трамп вылетит в 21:45 (04:45 субботы по московскому времени).

РИА «Новости» ранее опубликовали график Путина во время поездки на Аляску. В нем говорилось, что встреча с Трампом начнется в 11:30 по местному времени (22:30).

С чем связана разница в полчаса между сообщениями Кремля и Белого дома, неизвестно.

Переговоры лидеров двух держав начнутся с закрытой беседы. После к президентам присоединятся члены делегаций. По итогам встречи Путин и Трамп ответят на вопросы журналистов. Подписания документов по итогам саммита не будет.

Президента России в поездке сопровождают министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Встреча пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Центральной темой встречи станет урегулирование украинского кризиса. Также президенты обсудят сотрудничество России и США, вопросы обеспечения глобальной безопасности, международной и региональной ситуации.

Часть российской делегации уже прибыла на Аляску в преддверии саммита. В Анкоридже находятся министр иностранных дел Сергей Лавров, посол России Александр Дарчиев.