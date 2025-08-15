Трамп увез Путина на своем «Звере»

Трамп и Путин на Аляске сели в американский Cadillac и уехали на переговоры

После приветствия в аэропорту на Аляске президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин уехали на переговоры. Они сели в американский Cadillac, который глава Белого дома называет «Зверь», сообщила газета The New York Times .

Прилетев на на объединенную базу Элмендорф-Ричардсон, Трамп и Путин одновременно сошли с трапов и встретились посреди красной дорожки. Они пожали друг другу руки, обменялись несколькими словами, сделали совместную фотографию и, игнорируя вопросы журналистов, направились к машине американского президента.

Бронированный автомобиль Трампа известен как «Зверь» (The Beast). Он создан на базе Cadillac и стоит, по некоторым оценкам, около 1,5 миллиона долларов.

Президентам предстоят переговоры в формате «три на три». Главным вопросом станет урегулирование ситуации на Украине.