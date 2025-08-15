«Будет тяжело смириться». В Европе оценили почести, оказанные Путину в Анкоридже

Европе будет «тяжело смириться» с тем, что в Анкоридже спецборт президента России Владимира Путина встречали с красной ковровой дорожкой. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на европейского дипломата.
«С подобным обращением будет тяжело смириться», — заявил собеседник телеканала.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев написал в соцсетях, что перед российско-американским саммитом встретил на Аляске бурого медведя. Он выразил надежду, что эта встреча является хорошим знаком.
