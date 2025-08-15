Путин пообщался с Трампом в лимузине на английском

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали саммит с общения в лимузине, где они находились без переводчика. Российский лидер хорошо владеет английским языком, сообщила газета Washington Post .

«Судя по всему, переводчиков не было, а Путин достаточно хорошо говорит по-английски, чтобы вести беседу», — говорится в материале.

Издание не просто отметило этот факт, но и добавило, что беседа Путина и Трампа тет-а-тет «может добавить таинственности» по поводу их частной беседы.

Российско-американский саммит проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Формат переговоров — «три на три».

Путин и Трамп перед началом встречи не стали общаться с прессой.

Ранее в Европе оценили то, как встретили российского лидера на Аляске. По словам одного из европейских дипломатов, европейцам будет «тяжело смириться», что в США Путину оказали наивысшие почести при встрече.