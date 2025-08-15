Путин поменял синий галстук на бордовый перед встречей с Трампом

Президент России Владимир Путин поменял галстук перед прибытием в Анкоридж. Глава государства предстал перед журналистами в бордовом аксессуаре.

До этого российский лидер был с рабочей поездкой на Магадане. Тогда, как писали СМИ, он был в синем галстуке.

На фото с его прибытием в Анкоридж видно, что глава государства его сменил на бордовый аксессуар. Можно заметить, что и президент США Дональд Трамп выбрал алый галстук для встречи с российским коллегой.

Главы государств в начале переговоров воздержались от реплик для журналистов. Ни Путин, ни Трамп не стали отвечать на их вопросы.

Переговоры Путина и Трампа уже начались. Они проходят в формате «три на три».

Ранее сообщили, что после прибытия российского лидера в Анкоридж в небо над городом поднялись истребители. Над ними пролетел B-2 Spirit, который сопровождали четыре истребителя F-22. В этот момент главы государств делали совместное фото.