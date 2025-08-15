Журналисты устроили переполох на встрече Путина и Трампа

На встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа журналисты устроили неразбериху и принялись выкрикивать вопросы главам государств. В итоге прессу решили вывести из зала, сообщило РИА «Новости» .

Представители изданий получили доступ в зал саммита, когда лидеры обеих стран уже занимали свои места. Некоторые журналисты решили занять наиболее выгодные позиции и принялись отталкивать друг друга.

Путин и Трамп перед встречей решили не общаться с журналистами, поэтому сотрудников СМИ практически сразу попросили выйти. Но представители прессы, как американской, так и российской, начали выкрикивать вопросы о прекращении огня и встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Их поведение удивило и президентов, и членов делегаций. На повышенных тонах прессу пришлось вывести из зала.