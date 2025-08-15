Кадры рукопожатия Путина и Трампа заполонили обложки мировых СМИ

За встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пристально следят все мировые СМИ. Первые кадры прибытия глав двух государств и их рукопожатие тут же попало на обложки многих изданий.

Публикации, посвященные приветствию Путина и Трампа, разместили американская, британская, немецкая и итальянская пресса.

На обложках La Stampa, Corriere della Sera, The Washington Post, The Times и других СМИ красовались снимки двух лидеров, которые приветствовали друг друга, сойдя с трапов самолетов практически одновременно. Материалы о саммите со жмущими руки Путиным и Трампом также разместили телеканал CNN, издание El Paisи и прочие иностранные ресурсы.

Перед началом переговоров президенты не стали общаться с журналистами и отвечать на их вопросы, сразу приступив к диалогу в формате «три на три».