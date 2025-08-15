Путина встретили на Аляске пролетом истребителей

После прибытия на Аляску президента России Владимира Путина в небо над Анкориджем поднялись истребители. Российского лидера приветствовали самолеты-невидимки, сообщило РИА «Новости» .

По данным RT, над главами государств пролетел B-2 Spirit. Его сопровождали четыре истребителя F-22. В этот момент Путин и Трамп делали совместное фото.

При встречи президенты России и США пожали друг другу руки и, вероятно, обменялись парой фраз. Затем лидеры обеих стран сели в автомобиль американского лидера.

Российско-американский саммит пройдет военной базе Элмендорф-Ричардсон, он начался в формате «три на три».

В Белом доме отмечали, что вместе с Трампом в переговорах примут участие госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф. Российскую сторону, кроме президента, представят глава МИД Сергей Лавров и помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков.