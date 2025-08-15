Начались переговоры Путина и Трампа в формате «три на три»

В Анкоридже начались переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Они проходят в формате «три на три».

Российский и американский лидеры обсудят варианты долгосрочного мирного урегулирования конфликта на Украине.

До этого глава Белого дома лично встретил Путина на объединенной военной базе Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже. Главы государств при встрече пожали друг другу.

Ранее предполагалось, что Путин и Трамп проведут встречу в формате «один на один», но позже в Белом доме сообщили, что внесли изменения. Переговоры пройдут в рамках «три на три» — со стороны президента России будут участвовать его помощник Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров. Со стороны Трампа — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.