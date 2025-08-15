Путин возложил цветы к мемориалу «Героям АлСиба» в Магадане

Президент Владимир Путин в конце рабочей поездки в Магадан возложил цветы к мемориалу «Героям АлСиба». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Мемориал посвящен советским и американским летчикам, в годы Великой Отечественной войны перегонявшим с Аляски в Сибирь самолеты по ленд-лизу. Более ста из них при этом погибли. Памятник изображает встречу пилотов из двух стран на фоне авиационного крыла.

До этого Путин посетил завод по переработке рыбьего жира и провел совещание, посвященное развитию региона.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что путь президента из Магадана в Анкоридж займет приблизительно четыре часа, и все это время глава государства будет работать, изучая материалы и тезисы для предстоящих переговоров с Дональдом Трампом.