Журналисты увидели разницу в приветствии Трампом Путина и Зеленского

NBC заявил, что Трамп приветствовал Путина более тепло, чем Зеленского

Президент США Дональд Трамп более тепло приветствовал российского коллегу Владимира Путина на Аляске, чем украинского лидера Владимира Зеленского, когда он посещал страну в феврале. На разницу обратил внимание телеканал NBC .

Журналисты подчеркнули, что глава Белого дома поздоровался с Путиным очень тепло. И это резко контрастирует со скандалом в Вашингтоне, когда Трамп вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом критиковали Зеленского.

«[Они] тепло пожали друг другу руки и прошли бок о бок по красной дорожке, прежде чем сесть в лимузин Трампа и отправиться на встречу», — указали в материале.