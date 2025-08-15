Журналисты увидели разницу в приветствии Трампом Путина и Зеленского

NBC заявил, что Трамп приветствовал Путина более тепло, чем Зеленского

Фото: РИА «Новости»

Президент США Дональд Трамп более тепло приветствовал российского коллегу Владимира Путина на Аляске, чем украинского лидера Владимира Зеленского, когда он посещал страну в феврале. На разницу обратил внимание телеканал NBC.

Журналисты подчеркнули, что глава Белого дома поздоровался с Путиным очень тепло. И это резко контрастирует со скандалом в Вашингтоне, когда Трамп вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом критиковали Зеленского.

«[Они] тепло пожали друг другу руки и прошли бок о бок по красной дорожке, прежде чем сесть в лимузин Трампа и отправиться на встречу», — указали в материале.

Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos
Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

Президенты США и России начали переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске в формате «три на три». Трамп заявил, что его страна стремится создать условия для российско-украинских переговоров по урегулированию военного конфликта.

