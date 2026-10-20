«Живешь как хочешь». Доктор Мясников рассказал о своем благосостоянии

Врач Мясников: трачу заработанное на путешествия и жизнь в свое удовольствие

Врач и телеведущий Александр Мясников признался, что тратит почти все свои деньги на увлечения и путешествия. Об этом он написал в телеграм-канале , попутно составив градацию материального благополучия и указав свое место в этом списке.

Мясников назвал первую стадию выживанием, когда денег хватает от зарплаты до зарплаты, но не всегда. Здесь главное — дожить до аванса.

Далее следуют стадии первых накоплений и возможностей. Четвертая — стадия удовольствия, на которой он как раз и остановился. Так телеведущий ответил пользователю, заявившему, что врач увлекается спортом потому, что зарабатывает миллионы рублей.

«Живешь как хочешь. Путешествуешь, покупаешь что нравится, работаешь в удовольствие. Но к концу года все заработанное благополучно потрачено. Зато сколько впечатлений!» — написал он.

Мясников отметил, что следующие стадии — начало проблем, когда деньги накапливаются и человек не успевает их тратить, а в итоге сам начинает на них работать. Как ему признался один российский олигарх, он даже не представляет, «каково это — напиваться от безысходности на борту собственной яхты!».

Ранее Мясников рассказал, что шокировал американцев на совместном обеде тем, что съел жареную куриную кожу.