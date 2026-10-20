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    «Живешь как хочешь». Доктор Мясников рассказал о своем благосостоянии

    Врач Мясников: трачу заработанное на путешествия и жизнь в свое удовольствие

    Фото: РИА «Новости»

    Врач и телеведущий Александр Мясников признался, что тратит почти все свои деньги на увлечения и путешествия. Об этом он написал в телеграм-канале, попутно составив градацию материального благополучия и указав свое место в этом списке.

    Мясников назвал первую стадию выживанием, когда денег хватает от зарплаты до зарплаты, но не всегда. Здесь главное — дожить до аванса.

    Далее следуют стадии первых накоплений и возможностей. Четвертая — стадия удовольствия, на которой он как раз и остановился. Так телеведущий ответил пользователю, заявившему, что врач увлекается спортом потому, что зарабатывает миллионы рублей.

    «Живешь как хочешь. Путешествуешь, покупаешь что нравится, работаешь в удовольствие. Но к концу года все заработанное благополучно потрачено. Зато сколько впечатлений!» — написал он.

    Мясников отметил, что следующие стадии — начало проблем, когда деньги накапливаются и человек не успевает их тратить, а в итоге сам начинает на них работать. Как ему признался один российский олигарх, он даже не представляет, «каково это — напиваться от безысходности на борту собственной яхты!».

    Ранее Мясников рассказал, что шокировал американцев на совместном обеде тем, что съел жареную куриную кожу.

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